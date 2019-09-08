أمن سلوق تصدر تعليمات حول موسم الحرث للمزارعين

سلوق 8 سبتمبر 2019 (وال)- أصدرت مديرية أمن سلوق قمينس، تعميما بشأن موسم الحرث لهذا العام، حيث قامت بإبلاغ مكتب الأوقاف والشؤون الإسلامية بالبلديتين، ونشر التعميم في خطبة الجمعة المقبلة بالمساجد الواقعة في نطاق البلديتين .

يشار إلى أن التعميم، تضمن عددا من التعليمات أهمها ضرورة الالتزام بالحصول على الموافقة من مراكز الشرطة بالبلديتين للتأكد من عدم وجود نزاع على الأراضي الزراعية .

كما شددت المديرية على سائقي الآلات الزراعية، بضرورة الالتزام بالتوقيت الذي حددته، محذرة من استمرار العمل بعد غروب الشمس، محملة كل من يخالف التعليمات التي أصدرتها المديرية المسؤولية القانونية الكاملة . (وال – قمينس) ع م / ف و

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من وكالة الانباء الليبية وال