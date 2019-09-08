الاتحاد الوطني لعمال ليبيا يُثني على عمل هيئة كهرباء المؤقتة

بنغازي 08 سبتمبر 2019 (وال) – أثني الاتحاد العام لعمال ليبيا علي دور الهيئة العامة للكهرباء والطاقات المتجددة بالحكومة الليبية المؤقتة.

جاء هذا في بيان صادر عن الاتحاد، حيث ثمن البيان دور الهيئة العامة للكهرباء والمجلس التنفيذي المنبثق عنه في دورهم المهم في إنهاء كافة المشاكل المتعلقة بالكهرباء.

وقال رئيس الاتحاد الوطني العام لاتحاد العمال في ليبيا الأستاذ “خليفة البكت” إنه رغم حجم المهام التي عاتق الهيئة وحجم المصاعب التي تواجه أعمالهم إلا أن هذا لم يزيدهم إلا عزيمة وأصرار على إكمال المشوار وإنشاء محطات كهربائية جديدة سواء في المنطقة الشرقية أو الجنوبية وقريبًا في المنطقة الغربية.

وأكد “البكت” عن دعمهم اللامحدود لعمل الهيئة العامة للكهرباء بالمؤقتة والمجلس التنفيذي المنبثق عنه. (وال – بنغازي) ف ع / ع ع

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من وكالة الانباء الليبية وال