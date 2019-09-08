تعاون بين غرفة التجارة بنغازي وأكاديمية باركي للتدريب والتطوير المصرية

بنغازي 08 سبتمبر 2019 (وال)- وقعت غرفة التجارة والصناعة والزراعة بنغازي صباح اليوم الأحد، مذكرة تفاهم مع أكاديمية باركي للتدريب والتطوير والاستشارات من جمهورية مصر العربية.

هذا وجاء ذلك خلال مراسم توقيع بين مركز الريادة للتدريب والتطوير التابع لغرفة التجارة بنغازي، وأكاديمية باركي للتدريب والتطوير والاستشارات المصرية، بهدف تفعيل خطة غرفة التجارة والصناعة والزراعة بنغازي، للمساهمة في تدريب وتطوير، ورفع الكفاءة للقطاعين العام والخاص.

وتسعى غرفة التجارة والصناعة والزراعة بنغازي من خلال توقيع المذكرة، لتنمية قدرات المؤسسات والشركات، وتأهيل الباحثين عن العمل، لتغطية احتياجات سوق العمل، من خلال الدورات التدريبية المهنية والحرفية، وإعداد القادة ورواد الأعمال، وتلبية متطلبات واحتياجات عملية إعادة الأعمار في مجال التنمية البشرية، بما يُساهم في تحقيق الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي. (وال- بنغازي) م ك/ ر ت

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من وكالة الانباء الليبية وال