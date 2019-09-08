هيأة الاتصالات في الحكومة المؤقتة تُصدر منشور بشأن محطات البث المسموع والشركات المزودة لخدمة الإنترنت ISP

بنغازي 08 سبتمبر 2019 (وال)- أصدرت الهيأة العامة للاتصالات والمعلوماتية في الحكومة المؤقتة، منشور بشأن عمل محطات البث الإذاعي الأرضي المسموع FM، والشركات المزودة لخدمة الإنترنت ISP.

هذا وتضمن المنشور أصدرته إدارة الإعلام والعلاقات العامة بالهيأة رقم (4) لسنة 2019 م – تحصلت وكالة الأنباء الليبية على نسخة منه – تهيب فيه بأن الإدارة العامة لشؤون التنظيم بالهيأة غير مسؤولة عن عمل محطات البث الإذاعي المسموع “”FM، والتي تُزاول عملها دون الحصول على إذن تخصيص تردد من قبل الإدارة العامة لشؤون التنظيم بالهيأة، حيث نصت التشريعات على ضرورة الحصول على تراخيص وأذونات مزاولة قبل ممارسة أنشطتها الاقتصادية والتجارية، وحددت لها عقوبات جنائية وإدارية ومالية، حال عدم الالتزام والتقيد بما ورد في هذه التشريعات.

وأكدت الإدارة العامة لشؤون التنظيم بالهيأة، أنها ستتخذ كافة الإجراءات اللازمة حيال كل من هو مخالف.

من جهة أخرى، قالت الإدارة العامة لشؤون التنظيم بالهيأة، إنها غير مسؤولة عن عمل الشركات المزودة لخدمة الإنترنت ISP، والتي تُزاول عملها دون الحصول على تراخيص من قبل الإدارة العامة لشؤون التنظيم بالهيأة.

وأوضحت الإدارة العامة لشؤون التنظيم أن التشريعات تنص على ضرورة الحصول على التراخيص والأذونات للمزاولة، قبل ممارسة أنشطتها الاقتصادية والتجارية, وحددت لها عقوبات جنائية وإدارية ومالية في حال الالتزام والتقيد بما ور في التشريعات.

وأكدت الإدارة العامة لشؤون التنظيم بالهيأة أنها بصدد اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة، حيال كافة الشركات وجهات العمل المخالفة. (وال- بنغازي) م ك/ ر ت

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