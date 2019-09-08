بعد انقطاع دام 4 أشهر .. عودة مياه النهر الصناعي إلى مدينة ترهونة

ترهونة 08 سبتمبر 2019 (وال)- أعلنت إدارة جهاز تنفيذ وإدارة مشروع النهر الصناعي، البدء في ضخ المياه إلى كافة مناطق المدينة، بعد تعبئة الخزانات والصهاريج.

هذا وقد أعرب سكان بلدية ترهونة عن فرحتهم برجوع مياه النهر الصناعي بكل ترحاب بعد غياب دام لأكثر من 4 أشهر، مشيدين بالجهود التي بُذلت من كل المكونات بمختلف تسمياتها، وكذلك الجهد الذي بذلته إدارة جهاز النهر الصناعي، طيلة الأشهر الماضية، من أجل إرجاع المياه إلى كافة المدن بالمنطقة الغربية، من أجل التخفيف من مُعاناة المواطنين للحصول على مياه الصالحة للشرب، التي وصلت إلى مبالغ باهظة أثناء انقطاعها. (وال- ترهونة) ع ع

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