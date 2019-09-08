بسبب أعمال حفر.. انقطاع الكهرباء بالكامل عن حي “أم الصفصاف” في البيضاء

البيضاء 08 سبتمبر 2019 (وال)- انقطع التيار الكهربائي أمس السبت، بشكل كلي على حي “أم الصفصاف” إحدى الأحياء الكبيرة في بلدية البيضاء.

هذا وفور حدوث العطل تنادى فنيين ومهندسين مكاتب الصيانة في المدينة، للبحث عن العطل وإصلاحه وإرجاع التيار للحي الذي كان في شبه حالة ظلام تام.

وقال المتحدث الرسمي باسم الهيأة العامة للكهرباء والطاقات المتجددة في الحكومة المؤقتة، إن فنيين ومهندسين مكاتب الصيانة بشركة الكهرباء، اكتشفوا إن سبب انقطاع ناجم عن قطع في أحد الكوابل المهمة الذي يٌغذي محطة الحي، وكان هذا العطل بسبب قيام إحدى الآليات بالحفر في قطعة أرض داخل الحي.

وأضاف ربيع خليفة أنه تم الكشف عن العطل في وقت متأخر من ليل السبت، مما كان من الصعب العمل عليه من قبل رجال الشركة العامة للكهرباء، ومنذ ساعات الصباح الأولى من اليوم، ورجال صيانة بالشركة وتحديدًا مكتب الصيانة في البيضاء، تم الانتهاء من إصلاح العطل وإرجاع التيار الكهربائي إلى المنطقة بالكامل.

وطالب ربيع خليفة المواطنين بضرورة التعاون مع الشركة العامة للكهرباء، للاستشارة والتأكيد على أي المكان قبل البدء في أي أعمال حفر أو صيانة، من أجل سلامتهم، وحتى لا تحدث مثل هذه الأعطال التي تتسبب في مشاكل كبيرة في الشبكة الكهربائية والهيأة والشركة في غنى عنها.

وأوضح ربيع خليفة أن آلية التعاون بين المواطنين والشركة، تتمثل في الذهاب لأقرب مكتب تابع لشركة العامة للكهرباء، والإبلاغ عن أي قيام بأعمال حفر.

ونوه ربيع خليفة لجهود فنيي ومهندسي الشركة الذين تمكنوا من إصلاح العطل وهم : فني آدم الخزعلي، وفني إبراهيم فضل الله. (وال- البيضاء) ع ع

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