النائب عبدالمطلب ثابت يطلع على المشاريع الخدمية الممولة من قبل الحكومة المؤقتة ببلدية البيضاء

البيضاء 08 سبتمبر 2019 (وال) – اطلع عضو مجلس النواب عن بلدية البيضاء عبدالمطلب ثابت رفقة وفد من قسم المشروعات ببلدية البيضاء على أهم المشاريع الخدمية الممولة من قبل الحكومة الليبية المؤقتة كونها انطلقت فعليا والتي قيد التنفيذ .

وتفقد النائب ثابت مشروع إعادة رصف شارع القدس واستحداث طريق آخر ليكون مزدوج، إضافة إلى مشروع مزدوج البيضاء الجديدة “الجنوبي” وطريق العيادة رقم 6 وشارعي مفترق الحوت ومفترق مدرسة عمر بن الخطاب وتحوير مستشفى الولادة.

كما اطلع التائب عن المدنية على أعمال الصيانة مدرسة “جليويله” بالقرب من قندولة جنوب البيضاء، واستكمال وصيانة مركز شرطة سلنطه جنوب البيضاء .

وتعاهد الوفد وعلى رأسهم النائب عبد المطلب ثابت بالتواصل مع الحكومة المؤقتة لحلحلة أي مختنقات واستكمال أي مشاريع معطله داخل البلدية . (وال – البيضاء) ع ع

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