أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الدينار الليبي في السوق الموازي اليوم الاثنين 9 سبتمبر 2019

ايوان ليبيا :
سجلت أسعار صرف العملات الأجنبية والعربية مقابل الدينار الليبي في السوق الموازي اليوم الاثنين 9 سبتمبر 2019، خلال اخر تحديث للاسعار القيم الآتية:
|العملة
|سعر البيع
|سعر الشراء
|الدولار الامريكي
|4.265 دينار
|4.255 دينار
|اليورو
|4.68 دينار
|4.60 دينار
|الجنية الاسترليني
|5.18 دينار
|5.10 دينار
|الليرة التركية
|0.74 دينار
|0.66 دينار
|الدينار التونسي
|1.48 دينار
|1.40 دينار
|الجنية المصري
|0.26 دينار
|0.252 دينار
|الدينار الاردني
|5.95 دينار
|5.87 دينار
يرجى ملاحظة ان الأسعار تختلف من مكان لآخر و من وقت لآخر.
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