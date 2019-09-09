آثار يورانيوم تورط إيران أمام الوكالة الدولية

جددت إيران اتهامها الدول الأوروبية الموقعة على الاتفاق النووي بالإخفاق في التزاماتها بموجبه، بينما أفاد مسؤولان في الوكالة الدولية للطاقة الذرية بأنه تم العثور على آثار لليورانيوم في عينات تم أخذها من موقع إيراني.

وتم اكتشافه آثار لليورانيوم في عينات أخذتها الوكالة الدولية للطاقة الذرية من موقع في طهران، سبق ووصفه رئيس وزراء إسرائيل بأنه “مخزن نووي سري”، ولم تقدم إيران أي تفسير لوجود هذه الآثار، بحسب ما ذكره مسؤولان في الهيئة يتابعان عمليات التفتيش، الأمر الذي يمكن أن يزيد من التوتر الحاصل بين طهران وواشنطن، عقب انسحاب الأخيرة من الاتفاق النووي، ورد إيران بتقليص التزاماتها ببنود الاتفاق أيضا.

ويتزامن اكتشاف اليورانيوم مع زيارة القائم بأعمال المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية كورنيل فيروتا، إلى طهران ولقائه مسؤولين إيرانيين على رأسهم رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية علي أكبر صالحي ووزير الخارجية جواد ظريف، وقد أكد فيروتا في مؤتمر صحفي ضرورة تعاون إيران الكامل وفي الوقت المناسب مع جهود المنظمة الدولية، غير أن إيران تصر على عدم التفاوض إلا إذا حصلت على ضمانات بتخفيف العقوبات الأمريكية عنها وهو ما تسعى فرنسا لتحقيقه.

وجدد صالحي اتهام الدول الأوروبية الموقعة على الاتفاق النووي بالإخفاق في التزاماتها بموجبه، وذلك بعد يوم من إعلان طهران تقليص التزامها بالاتفاق، في وقت تحاول فيه هذه الدول إطلاق آلية مقايضة مع إيران تحميها من العقوبات الأمريكية، عبر تقديم خط ائتمان لها بقيمة خمسة عشر مليار دولار، وهي صفقة رفضتها واشنطن، بينما أعطت طهران الأربعاء الماضي مهلة ستين يوما للعمل الأوروبي الفعال.

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