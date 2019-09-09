بدء الصيانة في حقل الظهرة النفطي

أفاد مراسل قناة 218 أن فرق الصيانة الخاصة بدأت في صيانة حقل الظهرة النفطي بعد توقفه عن العمل منذ أكثر من سبع سنوات، في الوقت الذي قامت به المؤسسة الوطنية للنفط بعقد جملة من الاجتماعات مع الشركات النفطية العاملة في ليبيا لضمان زيادة الإنتاج والرفع من مستويات التصدير في محاولة منها لزيادة الإيرادات العامة للدولة حتى كان آخرها مع شركة ايني للنفط نوقشت فيها المصروفات المالية للعامين الجاري والمقبل بالإضافة للمشاريع القائمة عليها إيني في البلاد والمنقسمة بين قطاعي النفط والغاز

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