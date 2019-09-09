دولة رئيس مجلس الوزراء يضع حجر الأساس لمستشفى الجمهورية بمدينة بنغازي

بنغازي 09 سبتمبر 2019 (وال) – وضع دولة رئيس مجلس وزراء الحكومة الليبية المؤقتة السيد عبد الله عبد الرحمن الثني اليوم الإثنين رفقة معالي وزير الحكم المحلي، بالحكومة الليبية المؤقّتة، الدكتور عادل عوض الزائدي، ورئيس المجلس التسييري لبلدية بنغازي صقر بوجواري، حجر الأساس لإنشاء وتحوير مستشفى الجمهورية بمنطقة الصابري في مدينة بنغازي، وفقا لنص الاتفاق والذي تنفذه شركة الخدمات النفطية في مدة لا تتجاوز العشرة أشهر.

وأكد دولته أن وضع حجر الأساس هو فخر لأهالي المدينة ولتضحيات الشباب المساند ودور القوات المسلحة العربية الليبية، متمنيا الاستقرار للمدينة وإلى وكل من ساهم في تحريرها وخاصة الطاقم الطبي بالمستشفى.

وأضاف رئيس مجلس الوزراء أن مدينة بنغازي فقدت أكثر من حوالي ألفين سرير بسبب حربها على الإرهاب. (وال – بنغازي)

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