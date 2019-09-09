ضخ تجريبي لأول بئر مياه الشرب في منطقة خولان ببلدية الأبرق

الأبرق 09 سبتمبر 2019 (وال)- أشرف رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للموارد المائية في الحكومة المؤقتة، على البدء في الضخ التجريبي لأول بئر مياه لشرب في منطقة خولان ببلدية الأبرق.

هذا وقد أعطى مهندس عوض الدرسي تعليماته بضخ البئر الذي بلغ عمقه 650 مترًا، ضمن مشاريع المؤسسة الوطنية للموارد المائية، بعد عجز الحكومات السابقة في توفير المياه لهذه المنطقة.

وشارك في مراسم ضخ التجريبي للبئر الاختباري الإنتاجي التي قامت المؤسسة الوطنية للموارد المائية بحفره، مدير إدارة التشغيل والصيانة بالجبل الأخضر مهندس فتحي العريضة، ورئيس هيأة المياه بالجبل مهندس أبو بكر الحداد، ورئيس المجلس التسييري لبلدية الأبرق إبراهيم امخاطر، إلى جانب عدد من القيادات الشعبية والتنفيذية في المنطقة. (وال- الأبرق) ع ع

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