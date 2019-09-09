شح السيولة يُلقي بظلاله في تيجي

يشكو مواطنون في تيجي شح السيولة المصرفية منذ أشهر في ظل اجتهاد بعض المصارف بتطوير خدماتها إلا أن الوضع ما زال مربكا للمواطن الذي يحارب ضنك المعيشة.

وفي ظل عدم توفر السيولة وسوء الخدمات في بعض المصارف التجارية أعلن مصرف الوحدة فرع تيجي تجهيزه لصرف منحة أرباب الأسر عن العام 2019 خلال اليومين المقبلين، مشيرا إلى أن سبب تأخير الصرف يعود إلى تسوية منحة 2018 وإلى استيفاء الإجراءات بين المحاسبة والحسابات الجارية.

وأعرب مواطنون عن أملهم في أن تشكل منحة أرباب الأسر انفراجة تساعدهم في مقاومة الظروف الاقتصادية الصعبة التي تحيط بهم منذ وقت طويل.

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