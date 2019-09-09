اقتصاد

شح السيولة يُلقي بظلاله في تيجي

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

يشكو مواطنون في تيجي شح السيولة المصرفية منذ أشهر في ظل اجتهاد بعض المصارف بتطوير خدماتها إلا أن الوضع ما زال مربكا للمواطن الذي يحارب ضنك المعيشة.

وفي ظل عدم توفر السيولة وسوء الخدمات في بعض المصارف التجارية أعلن مصرف الوحدة فرع تيجي تجهيزه لصرف منحة أرباب الأسر عن العام 2019 خلال اليومين المقبلين، مشيرا إلى أن سبب تأخير الصرف يعود إلى تسوية منحة 2018 وإلى استيفاء الإجراءات بين المحاسبة والحسابات الجارية.

وأعرب مواطنون عن أملهم في أن تشكل منحة أرباب الأسر انفراجة تساعدهم في مقاومة الظروف الاقتصادية الصعبة التي تحيط بهم منذ وقت طويل.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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