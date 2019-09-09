بأرباح تجاوزت 100 مليون .. مركزي طرابلس يكشف حجم الإيرادات والنفقات لهذا العام

أخبار ليبيا 24 – خاص

أعلن مصرف ليبيا المركزي بطرابلس، اليوم الإثنين، الإيرادات والنفقات من الأول من يناير حتى واحد والثلاثين من أغسطس من هذا العام، بأرباح تجاوزت 100 مليون.

وكشف المصرف المركزي في بيان له، أن الإيرادات الفعلية للإيرادات النفطية بلغت 20.2 مليار دينار، وأن إيرادات الضرائب بلغت 571 مليونًا، موضحًا أن إيرادات الجمارك بلغت 204 مليونًا، أما إيرادات الاتصالات فقد بلغت 110 مليون، كما تجاوزت أرباح البنك المركزي 100 مليون.

المركزي أضاف أن إيرادات بيع المحروقات بالسوق المحلي بلغت 125 مليون، ورسم الخدمات و الإيرادات الأخرى بلغ 410 مليون، وإجمالي الإيرادات النفطية والسيادية بلغ 21.8 مليار، أما إيرادات رسوم بيع النقد الأجنبي فقد بلغ 14.9 مليار.

وفي مُستهل البيان، أوضح حجم النفقات في الفترة المذكورة، مُبينًا أن المرتبات قد بلغت 13.8 مليار، والباب الثاني التسيرية قد بلغ 4.7 مليار، وباب التنمية بلغ 1.5 مليار، أما النفقات الفعلية للدعم فقط بلغت 4.9، وأن إجمالي النفقات 24.9 مليار.

وأفاد المركزي أن حجم النفقات، شمل إنفاق الباب الرابع “الدعم” تخصيص 1.1 مليار دينار للامداد الطبي، و 2.8 مليار المحروقات، و547 مليون للشركة العامة للكهرباء و273 مليون للنظافة العامة، و173 مليون للمياه والصرف الصحي، بالإضافة إلى أن إجمالي المدفوعات من النقد الأجنبي بلغ 14.2 مليار دولار.

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