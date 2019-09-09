دولة رئيس مجلس الوزراء يتفقد المخزون الاستراتيجي للشركة العامة للكهرباء ببنغازي

بنغازي 09 سبتمبر 2019 (وال) – أجرى دولة رئيس مجلس وزراء الحكومة الليبية المؤقتة السيد عبدالله عبدالرحمن الثني اليوم الإثنين زيارة تفقدية لمخازن الشركة العامة للكهرباء ببنغازي لتفقد المخزون الاستراتيجي للشركة وأبرز المواد التي وردتها الحكومة المؤقتة وكذلك الاحتياجات اللازمة.

وتفقد دولته خلال الجولة التي رافقه فيها رئيس الهيئة العامة للكهرباء والطاقات المتجددة المهندس فخري المسماري كافة مشتملات المخازن.

وتضمن المخازن من المواد التي تم توريدها حديثا على كوابل كهربائية بطول 1500 كيلومتر، وعدد 329 محول، وعدد 3500 أعمدة انارة، وعدد 5000 رؤوس إنارة.

كما تضمنت للمخازن عدد 110 أبراج إنارة، وعدد 13 محطة جاهزة، إضافة إلى صناديق التوزيع ولوحات بعدد 212 قطعة، و عدد 71 وحدة حلقية، وعدد 851 مانعة صواعق.

واشتملت التوريدات كذلك على 851 من القواطع الهوائية، وعدد 7100 عمود خشبي، وعدد 2800 حامل مخطط، و 110 قطع من أبراج الشد.

هذا وضمت التوريدا كذلك عدد 1880 علبة توزيع وعدد 2000 قطعة من عوازل الضغط العالي والمنخفظ، إضافة إلى نهايات ووصلات بعدد 2000 قطعة، وأسلاك بطول قدره 3000 كيلومتر.

يشار إلى أن رئيس الهيئة العامة للكهرباء أكد أن هذه التوريدات من شأنها تعزيز استعدادات الهيئة لاستقبال فصل الشتاء وسد أي عجز قد يطرأ على الشبكة العامة. (وال – بنغازي)

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