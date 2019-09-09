20 مليار دينار إيرادات ليبيا النفطية بـ8 أشهر

قال مصرف ليبيا المركزي، إن إيرادات البلاد من بيع النفط بلغت 20.2 مليار دينار خلال الشهور الثمانية الأولى من العام الجاري.

وأضاف المصرف في بيانات نشرها بحسابه الرسمي في “فيسبوك”، الاثنين، أن إجمالي الإنفاق بلغ خلال ذات الفترة 24.9 مليار دينار.

وذكر “المركزي” أن إيرادات الضرائب سجلت 571 مليون دينار، وإيرادات الجمارك 204 ملايين دينار، بينما بلغت أرباح المصرف 125 مليون دينار، كما حققت إيرادات رسوم بيع النقد الأجنبي 14.9 مليار دينار.

وأشار المصرف المركزي إلى أن حجم الإنفاق على المرتبات بلغت 13.8 مليار دينار، وعلى التنمية 1.5 مليار دينار، وعلى الدعم 4.9 مليار، لافتا إلى أن إجمالي الإنفاق سجّل 24.9 مليار دينار.

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