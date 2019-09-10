“المركزي-بنغازي” يناقش “تطوير القطاع المصرفي”

عقد مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي في مدينة بنغازي اجتماعه الثاني العادي لهذا العام يوم الاثنين، ونوقش في الاجتماع الذي ترأسه المحافظ علي الحبري وبحضور عضوي مجلس الإدارة امراجع غيث و محمد مختار، عدة مواضيع أبرزها البحث عن آلية لتطوير القطاع المصرفي.

ويعاني مجلس إدارة المصرف من الانقسام منذ عام 2014 إثر الانقسام السياسي آنذاك، وسجل ديوان المحاسبة في مدينة البيضاء وطرابلس خلال السنوات الماضية ملاحظات حول استمرار انقسام مجلس إدارة المصرف، مشددا في ذات الوقت على ضرورة انعقاد اجتماعات مجلس الإدارة بشكل موحد بين قطبي المصرف في طرابلس والبيضاء.

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