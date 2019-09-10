اقتصاد

“المركزي-بنغازي” يناقش “تطوير القطاع المصرفي”

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

عقد مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي في مدينة بنغازي اجتماعه الثاني العادي لهذا العام يوم الاثنين، ونوقش في الاجتماع الذي ترأسه المحافظ علي الحبري وبحضور عضوي مجلس الإدارة امراجع غيث و محمد مختار، عدة مواضيع أبرزها البحث عن آلية لتطوير القطاع المصرفي.

ويعاني مجلس إدارة المصرف من الانقسام منذ عام 2014 إثر الانقسام السياسي آنذاك، وسجل ديوان المحاسبة في مدينة البيضاء وطرابلس خلال السنوات الماضية ملاحظات حول استمرار انقسام مجلس إدارة المصرف، مشددا في ذات الوقت على ضرورة انعقاد اجتماعات مجلس الإدارة بشكل موحد بين قطبي المصرف في طرابلس والبيضاء.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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