مصرف الأمان: قبول طلبات الأشخاص الراغبين في تغيير حساباتهم

أعلن مصرف الأمان، أمس الاثنين، عن شروعه في قبول طلبات الأشخاص الراغبين في تغيير حساباتهم إلى الأمان، بشأن منحة أرباب الأسر لهذا العام، وفق الضوابط الجديدة التي أقرها المصرف المركزي.

وكان المركزي في طرابلس، سمح للمواطنين بتغيير حساباتهم بمختلف المصارف التجارية نتيجة للصعوبات التي قد تواجههم مع وجود مشاكل في بعض المصارف.

ووضع الأمان إجراءات خاصة لنقل أو تغيير الحساب إلى المصرف عبر إرسال رسالة نصية تحمل رقم 19564 وتحتوي على رمز المصرف 6 وإضافة (*رقم القيد* الرقم الوطني) مع ضرورة إحضار الرمز السري المُستلم من المصرف المركزي عند فتح الحساب.

وأشار المصرف إلى أن العملاء الذين يملكون حسابات سابقة في الأمان يمكنهم التوجه للفرع و تسليم الرمز السري بطريقة مباشرة.

وذكر المصرف بأنهم يملكون 5 خدمات يمكنها توفير الوقت والجهد لاستكمال منحة أرباب الأسر دون ضرورة الذهاب لفروع الأمان.

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