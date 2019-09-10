العامة للكهرباء تناقش كيفية إنتاج الطاقة الكهربائية بالطرق البديلة

عقدت اللجنة المشكلة بموجب أمين عام مجلس الوزراء رقم”9″ اجتماعاً مع رئيس مجلس إدارة الشركة العامة للكهرباء “عبد المجيد حمزة” و الجهاز التنفيذي للطاقات المتجددة و ذلك لدراسة إنتاج الطاقة الكهربائية بالطرق البديلة.
و تم خلال الاجتماع مناقشة الخطوات التي يجب اتخاذها لإنتاج الطاقة الكهربائية بالطاقة الشمسية والذرية والرياح ، واستعراض مؤسسة الطاقة الذرية وجهاز الطاقات المتجددة المشاكل والصعوبات التي تواجه مشاريعها في إنتاج الطاقة.
و تناول الاجتماع الاتفاق على الإستمرار في عقد الاجتماعات لإعداد مقترح لإنشاء جسم يعني بإنتاج الطاقة، والتأكيد على الإتجاه نحو الإستثمار في مجال الطاقة.
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