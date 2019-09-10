تقرير مفصل لشركة الكهرباء حول الاستهلاك اليومي للكهرباء

بنغازي 10 سبتمبر 2019 (وال) – أصدرت إدارة التحكم الجهوي الشرقية بالشركة العامة للكهرباء تقريرها اليومي الخاص بالتوليد المتاح والأحمال الموقعة لليوم الثلاثاء.

الشركة أوضحت عبر صفحتها الرسمية بموقع فيسبوك أن التوليد المتاح في الشبكة هو “1380ميجا وات” فيما ستبلغ الأحمال المتوقعة 1580 ميجا وات ويصل العجز إلى “200 ميجا وات” .

ونوهت الشركة في منشورها أنه وفي حال انقطاع التيار الكهربائي أكثر من الساعات المعلن عنها يجب على المواطنين التوجه أقرب مكتب صيانة بالمنطقة. (وال – بنغازي) ع ع

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