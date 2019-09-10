معالي وزير الزراعة بالحكومة المؤقتة يلتقي اللجنة التحضيرية المشرفة على معرض ليبيا الزراعي

شحات 10 سبتمبر 2019 (وال) – عقد معالي وزير الزراعة والثروة الحيوانية والبحرية الدكتور حسن الزيداني اجتماعا مع اللجنة التحضيرية المشرفة على معرض ليبيا الزراعي والذي يقام كل عام بمدينة سبها، بحضور وكيل عام وزارة الزراعة المهندس محمد عبد العالي .

ويقام المعرض الذي يلتئم في الفترة من الخامس والعشرين حتى الثلاثين من سبتمبر من كل عام برعاية الحكومة الليبية المؤقتة ومشاركة عدد من الوزارات والهيئات والبلديات والمؤسسات العامة والجامعات والشركات والمصارف ومركز تنمية الصادرات والاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة، وعدد من المنظمات ورجال الأعمال والمستثمرين والمهتمين بالزراعة والثروة الحيوانية والبحرية والصناعات القائمة عليها.

هذا ويشمل المعرض عدة مجالات أهمها المنتجات الزراعية والحيوانية والصناعات الغذائية والمستلزمات الزراعية والإرشاد الزراعي والتدريب والتطوير، وكذلك الحفظ والتغليف والتبريد.

وتقام على هامش المعرض أيضا عدة محاضرات وندوات، ناهيك عن كونه مناسبة لاجتماع المزارعين فيه . (وال – شحات)

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