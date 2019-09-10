“مؤشرات وأرقام مبشرة”.. سجّلها الاقتصاد المصري بأغسطس

تشهد مصر في الربع الثالث من العام الجاري انفراجة على مؤشراتها الاقتصادية بعد أن كشفت بيانات الجهاز المركزي المصري للتعبئة والإحصاء اليوم الثلاثاء أن تضخم أسعار المستهلكين السنوي استمر بالتراجع إلى أن وصل إلى 7.5% في اغسطس من 8.7% في يوليو.

وتشير هذه الأرقام إلى تحسن أسعار الفائدة ووفقا لرئيس البحوث في بنك الاستثمار فاروس رضوى السويفي فإن الأرقام جاءت أقل بكثير من المتوقع، مشيرة إلى أن الأرقام إيجابية ما يعطي إشارات إيجابية لأسعار الفائدة خلال الاجتماع المقبل للمركزي حيث من المتوقع أن يكون هناك خفض جديد بين 1 و 1.5 % بحسب السويفي.

وبقيت أسعار الخضروات والفاكهة في مصر متواصلة بارتفاعها منذ عدة سنوات، إذ طرحت وزارة الداخلية، والجيش بعض السلع الغذائية بأسعار أقل من سعر السوق في محاولة منهم للتخفيف عن المواطنين.

وفي سياق متصل قام البنك المركز الشهر الماضي بتخفيض أسعار الفائدة بواقع 150 نقطة أساس للمرة الأولى منذ فبراير نزل خلاله سعر الإيداع لليلة واحدة إلى 14.25% من 15.17% بينما انخفض سعر الإقراض لليلة واحدة إلى 15.25% بمقدار 1%.

وسعت مصر خلال الفترة الماضية إلى تحسين اقتصادها مع اختلاف الطرق، إذ نفذت سلسلة من إجراءات التقشف الصارمة التزاما بشروط برنامج قرض حجمه 12 مليار دولار من صندوق النقد الدولي تضمن زيادة الضرائب وإجراء تخفيضات كبيرة في دعم الطاقة.

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