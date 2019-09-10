الغرفة التجارية الليبية المصرية: شاحنات محملة بالبضائع عالقة على الحدود

طالب رئيس الغرفة التجارية الليبية المصرية المشتركة، إبراهيم الجراري، رئيس مركز جمرك امساعد، ورئيس قسم العبور الدولي، بضرورة سحب الشاحنات المحملة بالبضائع المتجهة إلى ليبيا والعالقة على الحدود الليبية المصرية.

وأضاف الجراري في تصريح لقناتنا، أن الشاحنات العالقة تمتد إلى أكثر من سبعة عشر كيلومترا شرق مدينة السلوم منذ عشرة أيام، خوفا على تلف البضائع من شدة الحرارة وعمليات السطو.

وبحسب الجراري فإن سائقي الشاحنات أرجعوا سبب المشكلة إلى عدم انتظام العمل بمركز جمرك امساعد، وعدم سحب السيارات إلى داخل الأراضي الليبية.

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