بعد توقف دام “5” أشهر .. هبوط أول طائرة ركاب بمطار الزنتان قادمة من بنينا

الزنتان 10 سبتمبر 2019 (وال) – حطت رحلة الخطوط الجوية الأفريقية في مطار الزنتان الدولي، أمس الإثنين، قادمة من مطار بنينا الدولي ببنغازي .

وتعتبر هذه الرحلة أول طائرة ركاب على متنها مائة وسبعين راكب قادمة من بنينا، بعد توقف دام لأكثر من خمسة أشهر منذ بدء العمليات العسكرية بمحيط طرابلس في أبريل الماضي.

وشهد المطار تواجدا كثيف من المسافرين الذين جاءوا على متن الرحلة.

وأفادت مصلحة المطارات -على صفحتها الرسمية على فيسبوك – أن الرحالات ستستمر بين مطاري بنينا والزنتان بواقع رحلة أسبوعية كل يوم إثنين إذا لم تقع أي موانع تشغيليه، وذلك لرفع معاناة كل الأهالي في المنطقة الغربية بعد إغلاق مطار معيتيقة من قبل المليشيات هناك. (وال – الزنتان)

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