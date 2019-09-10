اجتماع لصندوق موازنة الأسعار ومراقبي الاقتصاد بالمناطق في بنغازي

بنغازي 10 سبتمبر 2019 (وال)- عقد ببلدية بنغازي اليوم الثلاثاء، اجتماع ضم صندوق موازنة الأسعار ومراقبي الاقتصاد، لمناقشة توصيات الاجتماع الأول، وتطبيق القرارات والتشريعات الصادرة عن الوزارة.

هذا وقد حضر الاجتماع الذي عقد بمقر وزارة الاقتصاد في الحكومة الليبية المؤقتة بنغازي، رئيس صندوق موازنة الأسعار، ورئيس فرع الصندوق بمنطقة الشرقية، وسادة المراقبين بالمنطقة الشرقية، ووكلاء عن منطقتي الجنوبية والغربية.

وأكد مدير التجارة الداخلية بمنطقة الشرقية مرعى الدرسي – لوكالة الأنباء الليبية – أنه تم خلال الاجتماع مناقشة عدد من النقاط الهامة، واستعراض الموقف السلعي للمخزون صندوق موازنة الأسعار من 31 أغسطس الماضي.

وأوضح الدرسي أنه مناقشة ما تم صرفه خلال الدفعة الأولى والثانية والثالثة والرابعة لمادة دقيق مخابز للمنطقة الشرقية بالكامل، وعرض الموقف التنفيذي للسلع، وصرفها للجمعيات الاستهلاكية، وخاصة الدفعة الأولى لشهر رمضان، والثانية بعد شهر رمضان المبارك، والبدء في صرف الدفعة الثالثة للجمعيات الاستهلاكية، والتي بلغت نسبة التوزيع فيه حوالي 50 % إلى الآن.

وأضاف الدرسي أنه لأول مرة خلال الاجتماع اليوم يعقد بحضور مراقبي الاقتصاد عن منطقة الجنوبية والغربية الخاضعة لسلطة الحكومة الليبية المؤقتة، مما سهل خلق روابط وأواصر العمل المشترك بين ربوع المناطق الليبية، وتسهيل العمل أكثر على إيصال السلع الاستهلاكية في كافة المناطق الجنوبية والغربية. (وال- بنغازي) م هـ / ر ت

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من وكالة الانباء الليبية وال