مدير أمن منفذ أمساعد البري يطالب البدء في فرض رسوم على الأفراد والشاحنات المصرية

أمساعد 10 سبتمبر 2019 (وال)- أصدر مدير أمن منفذ أمساعد البري عقيد عبد الباسط سعيد بالقاسم الثلاثاء، تعليماته بالمباشرة في فرض رسوم المعاملة بالمثل على الأفراد والشاحنات المصرية القادمة إلى ليبيا.

هذا وجاء ذلك في كتاب موجه إلى مراقب مراقبة الخدمات المالية – تحصلت وكالة الأنباء الليبية على نسخة منه – يشير فيه إلى أنه بالإشارة إلى قرار السيد معالي وزير الداخلية رقم (198) لسنة 2019 المؤرخ في 10-3-2019، والاجتماع الذي عقد يوم الأحد الموافق 2019/09/08 م، بحضور مدير منفذ أمساعد البري والأجهزة الرقابية، ومنسق الغرفة الأمنية، وإدارة الجمارك، ورئيس رقابة جوازات منفذ أمساعد البري.

وطالب عقيد عبد الباسط سعيد بالقاسم مراقب مراقبة الخدمات المالية البدء بالجباية بإيصال ( م.ح.5 )، رسوم المعاملة بالمثل للأفراد والشاحنات المصرية على النحو التالي:

‏الدخول‎

‏1. رسوم دخول الأفراد 87 دينار ليبي.

المغادرة

‏1. رسوم دخول الأفراد 87 دينار ليبي.

وأشار عقيد عبد الباسط سعيد بالقاسم إلى أنه عند إيداع المبلغ لحساب الخزينة العامة، لا بد من إعلام مديرية أمن منفذ أمساعد البري بإيصال إيداع القيمة. (وال- أمساعد) ع م/ ر ت

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