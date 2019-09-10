مراقبة الاقتصاد البريقة تواصل توزيع مخصصات الجمعيات التعاونية من السلع التموينية

البريقة 10 سبتمبر 2019 (وال)- تواصل مراقبة الاقتصاد ببلدية البريقة، توزيع مخصصات الجمعيات التعاونية من السلع التموينية المختلفة.

وذكر المكتب الإعلامي بالمراقبة أنها باشرت في توزيع خلال يومي الأحد والإثنين، المواد الغذائية المتمثلة في طماطم، زيت، سكر، أرز، دقيق مكيس، على عدد من الجمعيات وهي : جمعية الضاوى لصاحبها : فرج الجالي، جمعية أجاويد لصاحبها : بشير زقزوق، جمعية الشطوط لصاحبها : ناصر عريش، جمعية محلة العقيلة لصاحبها : عبد الله الجالي، جمعية بشر لصاحبها : حسين بالحسن. (وال- البريقة) ر ت

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