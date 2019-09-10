السراج يسوّي مشكلة القروض بين محفظة الاستثمار والنقل البحري

أقفل رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج، الثلاثاء، ملف القروض الممنوحة من محفظة الاستثمار للشركات التابعة وللشركة الوطنية للنقل البحري بعد الوصول لتسوية ومعالجة العوائق القانونية للاتفاق حول عملية الإقراض.

وشدد السراج خلال اجتماعة مع رئيس الشركة العامة للنقل البحري ومدير عام محفظة ليبيا افريقيا للاستثمار على ضرورة تطوير أداء قطاع النقل البحري محليًا ودوليًا لخدمة المواطن ومصلحة الدولة.

يشار الى أن الشركة العامة للنقل البحري طالبت في وقت سابق بمعالجة مسألة تسوية القروض الممنوحة منذ عشر سنوات من المحفظة للشركات التابعة والمملوكة للشركة الوطنية للنقل البحري.

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