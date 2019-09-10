وصول سفن تجارية إلى ميناء بنغازي البحري محملة بالبضائع والسيارات

بنغازي 10 سبتمبر 2019 (وال)- رست إحدى السفن التجارية اليوم الثلاثاء، ميناء بنغازي البحري على متنها عدد من الحاويات المحملة بالبضائع المختلفة.

وقال المتحدث باسم ميناء بنغازي البحري مفتاح الشهيبي إن السفينة تحمل اسم ” كونت شيب جوي” التابعة لشركة البحر المتوسط للتوكيلات الملاحية، وعلى متنها عدد “352” حاوية، محملة ببضائع وسلع مختلفة، إلى جانب عدد من السيارات القادمة من أمريكا.

وأضاف الشهيبي أن سفينة ” نينا أف” تابعة لشركة ميتدرينيان للتوكيلات الملاحية، على متنها عدد “577” حاوية محملة بكافة البضائع المختلفة.

وأشار الشهيبي إلى أنه في انتظار دخول سفينتين لنقل الحاويات، إحدى تحمل اسم “لينا أف”، على متنها “181” حاوية بضائع، والسفينة “ألوبو” على متنها عدد “110” حاوية بضائع. (وال- بنغازي) م ك/ ر ت

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