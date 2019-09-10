دولة رئيس مجلس الوزراء يبحث مختنقات بلدية المليطانية وآليات حلحلتها

بنغازي 10 سبتمبر 2019 (وال) – بحث دولة رئيس مجلس وزراء الحكومة الليبية المؤقتة السيد عبد الله عبد الرحمن الثني اليوم الثلاثاء بديوان بلدية بنغازي المختنقات التي تعاني منها بلدية المليطانية وآليات حلحلتها، وذلك خلال اجتماع عقده مع عضو مجلس النواب عن بلدية المليطانية السيد سعد البدري، بحضور معالي وزير الحكم المحلي الدكتور عادل الزايدي.

وناقش دولته خلال الاجتماع مشكلة البرك المائية التي تحدث في فصل الشتاء و الاستعداد لها و وضع الحل الأمثل لمعالجتها، وذلك من خلال إقامة بعض السدود على مجاري الأودية.

كما ناقش الاجتماع مشاكل كافة القطاعات العاملة داخل البلدية و كيفية حلحلة مشاكلها. (وال – بنغازي)

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من وكالة الانباء الليبية وال