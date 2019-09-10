هيئة الكهرباء في الحكومة المؤقتة توفر قطع غيار للوحدة الغازية الثالثة بمحطة شمال بنغازي

بنغازي 10 سبتمبر 2019 (وال)- أعلنت الهيأة العامة للكهرباء والطاقات المتجددة في الحكومة المؤقتة، عن توفير قطع غيار التشغيلية للوحدة الغازية الثالثة بمحطة شمال بنغازي.

وقال المتحدث الرسمي باسم الهيأة ربيع خليفة إن هذه الوحدة خارج الخدمة منذ أربعة أشهر، نظرًا لوجود بعض الأعطال بها، وعدم وجود قطع غيار لها.

وأضاف ربيع خليفة أن رئيس الهيأة العامة للكهرباء والطاقات المتجددة المهندس فخري المسماري، بعد دراسة وضع الوحدة وتحديد الأعطال فيها، قد أعطى تعليماته بتوريد قطع الغيار التشغيلية للوحدة من الخارج، وتم توفيرها وهي حاليًا قيد الوصول، وتركيبها على الوحدة الثالثة التي تعمل بقدرة إنتاجية تقدر بـ 150 ميغاوات، لإعادة تشغيلها وإرجاعها على الشبكة من جديد.

وأكد ربيع خليفة أن العجز في الشبكة الكهربائية في المنطقة الشرقية، يتراوح ما بين 100 إلى 150 ميغاوات، أي بعد دخول هذه الوحدة سينتهي العجز تمامًا، أي لن يكون هناك طرح أحمال على امتداد المنطقة الشرقية.

وطالب ربيع خليفة المواطنين بضرورة التعاون مع الشركة العامة للكهرباء، في الترشيد في استهلاك الكهرباء، كونه واجب وطني. (وال- بنغازي) ع ع

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