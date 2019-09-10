اقتصاد

أميركا: يجب أن تبقى “الوطنية للنفط” محايدة

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أكد مساعد وزير الخارجية الأميركي ديفيد شينكر، والسفير الأميركي لدى ليبيا ريتشارد نورلاند، دعم الولايات المتحدة للمؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا.

وقالت السفارة الأميركية في ليبيا بصفحتها في “تويتر”، الثلاثاء، إن شينكر نورلاند أكدا أيضا خلال لقاء رئيس المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله، أهمية أن تكون المؤسسة محايدة ومزوّدة بالموارد اللازمة ومؤمّنه من أجل الاضطلاع بواجباتها نيابة عن جميع الليبيين.

ودعا المسؤولان الأميركيان إلى ضرورة أن تظل موارد النفط الليبية تحت السيطرة الحصرية للمؤسسة الوطنية للنفط.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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