أميركا: يجب أن تبقى “الوطنية للنفط” محايدة

أكد مساعد وزير الخارجية الأميركي ديفيد شينكر، والسفير الأميركي لدى ليبيا ريتشارد نورلاند، دعم الولايات المتحدة للمؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا.

وقالت السفارة الأميركية في ليبيا بصفحتها في “تويتر”، الثلاثاء، إن شينكر نورلاند أكدا أيضا خلال لقاء رئيس المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله، أهمية أن تكون المؤسسة محايدة ومزوّدة بالموارد اللازمة ومؤمّنه من أجل الاضطلاع بواجباتها نيابة عن جميع الليبيين.

ودعا المسؤولان الأميركيان إلى ضرورة أن تظل موارد النفط الليبية تحت السيطرة الحصرية للمؤسسة الوطنية للنفط.

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