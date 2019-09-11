الجراري: رسوم الشاحنات المصرية غير قانونية

قال رئيس الغرفة التجارية الليبية المصرية إبراهيم الجراري في تصريحات لـ 218 إن قرار فرض الرسوم على سائقي الشاحنات المصرية ومساعديهم مخالف للقانون وإن الغرفة ترفض تطبيق القرار بهذه الآلية، باعتبار أن الجهة المعنية بإقرار الرسوم عبر الحدود هي وزارة المالية عن طريق مصلحة الجمارك التابعة لها.

وأوضح الجراري أن الرسوم المفروضة على سائقي الشاحنات ومساعديهم ستجبر التجار أصحاب البضائع على إضافة قيمة الرسم على السلع ما سيرفع سعرها على المواطنين، كما طالب رئيس الغرفة التجارية الليبية المصرية وزارة الخارجية والسلطات المعنية بزيارة القاهرة للتنسيق فيما بينهما في مسألة الرسم المفروض من الطرفين وإيجاد آلية للتعاون التجاري.

وكانت مديرية أمن منفذ أمساعد البري قد فرضت رسوما مالية على دخول مواطني مصر إلى ليبيا بقيمة 87 دينارا للفرد، كما تم تحديد رسوم على سائقي الشاحنات بقيمة 207 دنانير، وبلغت قيمة الرسوم على مساعد سائق الشاحنة 75 دينارا.

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