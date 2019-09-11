أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الدينار الليبي في السوق الموازي اليوم الأربعاء 11 سبتمبر2019

سجلت أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الدينار الليبي في السوق الموازي اليوم الأربعاء 11سبتمبر 2019، الساعة 00 القيم الآتية:

الدولار الأمريكي – طرابلس 4.295 و4.30 دينار

الدولار الأمريكي – بنغازي 4.31 دينار

اليورو 4.70 دينار

الجنية الإسترليني 5.21 دينار

الليرة التركية 0.74 دينار

الدينار التونسي 1.49 دينار

الجنية المصري 0.265 دينار

الدولار الكندي 2.87 دينار

الدينار الأردني 5.95 دينار

حوالات دبي-تركيا 4.345 و4.35 دينار

كسر الذهب عيار 18 بـ155 دينار

كسر الفضة 1.90 دينار

بطاقة أرباب الأسر 3.85 دينار

دولار بشيك المصدق 4.40 دينار

يرجى ملاحظة أن الأسعار تختلف من مكان لآخر و من وقت لآخر.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من جريدة الايام الليبية