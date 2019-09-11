انفراج أزمة الوقود في ترهونة

شهدت محطات توزيع الوقود على مستوى مدينة ترهونة انفراجاً هذا الأسبوع بوصول شحنات كبيرة إلى المدينة، حيث شرعت كل محطات الوقود بتوزيع الوقود على المواطنين بعد غياب لم يطل مداه.

وأوضح مدير محطة الشرارة أن الوقود متوفر خلال هذا الأسبوع ويتوفر أيضاً وقود الديزل المعروف بالنافتا والذي خصص لشاحنات نقل المياه وغيرها من أنواع الوقود، وسط استبشار المواطنين بهذه الوفرة التي تساعد في التخفيف من معاناتهم.

المحطات كما أشار موظفوها لن تتوقف عن التوزيع حتى تنتهي هذه الدفعة من الوقود، كما يشتكي المواطنون من بيع البنزين في المحطات بثلاثين قرشاً للتر أي بزيادة قيمتها 100% والسبب سائقو شاحنات الوقود نظراً للتكلفة العالية والتحجج ببعد المسافة وخطورة الطريق.

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