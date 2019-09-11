صنع الله والخارجية الأمريكية يناقشان خطط المؤسسة لزيادة الإنتاج

ناقش نائب مساعد وزير الخارجية الأمريكي “ماثيو زايس” مع رئيس المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله، الأربعاء، خطط المؤسسة لزيادة الإنتاج من خلال تطوير المنشآت النفطية وتحسين الأمن؛ لجذب استثمارات القطاع الخاص الأمريكي.

وذكرت السفارة الأمريكية في ليبيا، أن الاجتماع الذي عقد في واشنطن وحضره السفير الأمريكي في ليبيا “ريتشارد نورلاند” أظهر دعم الولايات المتحدة لهدف المؤسسة المتمثل في أن تظل جهة فنية ومحايدة تعمل على ضمان أن يسهم إنتاج النفط وعائداته في ليبيا مساهمة مباشرة في تحسين حياة الشعب الليبي كما نصت عليه قرارات مجلس الأمن ذات العلاقة.

وأكد “نورلاند”، من جهته، الدور الرئيسي للمؤسسة الوطنية للنفط في تعزيز الاستقرار والازدهار المشترك في ليبيا، ودعم الولايات المتحدة للتوصل إلى تسوية سياسية تقودها الأمم المتحدة للأزمة في ليبيا.

يشار إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية أعربت، في مناسبات عدة، عن دعمها للمؤسسة الوطنية للنفط بصفتها المسؤولة الوحيدة عن بيع النفط الليبي.

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