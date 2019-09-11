الحكومة المؤقتة تولي قطاع الزراعة اهتمام خاص لكونه أحد أعمدة الاقتصاد الوطني

شحات 11 سبتمبر 2019 (وال) – عقد معالي وزير الزراعة والثروة الحيوانية والبحرية الدكتور حسن الزيداني اجتماعًا مع نائب رئيس الوزراء المهندس عبد السلام امريض لغرض الوقوف على أعمال قطاع الزراعة المناطة بها والتي تم إنجازها خلال المدة المنصرمة.

حيث اتفق الطرفان خلال الاجتماع اليوم الأربعاء على ضرورة إيلاء الوزارة اهتمامًا خاصًا لتعود للقطاع أهميته في دعم المزارع والمربي على حد سواء ولكونها أحد أعمدة الاقتصاد الوطني في ليبيا . (وال – شحات) ع ع

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