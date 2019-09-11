شحات 11 سبتمبر 2019 (وال) – عقد معالي وزير الزراعة والثروة الحيوانية والبحرية الدكتور حسن الزيداني اجتماعًا مشتركًا مع مدير إدارة الطيران الزراعي المهندس عبدالحكيم رمضان سليمان، ومدير شركة فزان لصيانة الطيران الخفيف.

وتمحور اللقاء الذي عقد اليوم الأربعاء حول تفعيل الطيران الزراعي ليقوم بدوره المهم في مراقبة الغابات الطبيعية للحد من الحرائق. ومقاومة الآفات الزراعية بشكل أوسع وكذلك مقاومة الجراد الصحراوي وبذر البذور بمناطق شاسعه. (وال – شحات)

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من وكالة الانباء الليبية وال