وزارة التعليم بالحكومة المؤقتة تعتمد حزمة من المشاريع بقيمة تفوق (200) مليون دينار

البيضاء 11 سبتمبر 2019 (وال) – اعتمد معالي وزير التعليم بالحكومة الليبية المؤقتة الدكتور “فوزي عبدالرحيم بومريز” بحضور مدير إدارة المشروعات بالوزارة، ورئيس لجنة العطاءات الرئيسية بوزارة التعليم، نتائج الترسية الخاصة بحزمة من المشاريع تفوق قيمها (200) مليون دينار ليبي.

وتستهدف هذا المشاريع عدد من البلديات، وتتضمن عدد من مشاريع الصيانة والإنشاء لعدد من المؤسسات التعليمية بالإضافة إلى صيانة وإنشاء عدة مرافق ومواقع خاصة بجامعة بنغازي. (وال – البيضاء) رع

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