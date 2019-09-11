تراجع جماعي للعملات الدولية أمام الدينار بالسوق الموازية

تراجعت أسعار صرف العملات الدولية الأكثر تداولا في السوق الموازية بعد موجة ارتفاع مقابل الدينار في تداولات، مساء اليوم الأربعاء.

وهبط الدولار الأميركي إلى 4.24 دينار مقابل 4.28 دينار بفارق 5 قروش عن الافتتاح، حسب متداولين وصفحات بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

كما انخفض اليورو بالفرق نفسه، مسجلا 4.65 دينار مقارنة بـ4.70 دينار، عند افتتاح السوق. لكن الجنيه الإسترليني هبط بفارق 6 قروش، مسجلا 5.16 دينار مقابل 5.22 دينار، عصر اليوم، في السوق الموازية.

وهبط سعر الليرة التركية إلى مستوى 0.73 دينار، بفارق قرش واحد على ما سجلته الثلاثاء، وهبط الدينار التونسي إلى 1.47 دينار بختام التعاملات مقابل 1.50 دينار عند الافتتاح.

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