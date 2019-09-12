مليارات ليبية عند جيراننا.. من هم؟ وكيف؟

كشفت بيانات حديثة للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة في مصر عن أكثر الدول استثماراً في مصر منذ بدايات العام 1970.

وذكرت الهيئة في تقريرٍ نشرته صحيفة “المال نيوز” المصرية أن تدفقات الاستثمارات الأجنبية منذ 1970 وحتى أواخر شهر مايو الماضي بلغ 60.582 مليار دولار.

ووفق الهيئة العامة للاستثمار، فقد بلغت الاستثمارات الليبية الوافدة إلى مصر نحو 2.44 مليار من خلال تأسيس 1090 شركة.

وبهذه القيمة المالية تكون ليبيا ضمن أكثر 10 دول استثمرت في مصر عبر مقيمين ليبيين.

ولعل المحفز الأكبر للاستثمار الليبي في مصر هو التقارب الجغرافي بين البلدية إضافة إلى عامل اللغة العربية المشتركة بينهما، إضافة إلى الاستقرار الأمني الأقل صخباً في مصر مقارنةً مع الوضع في ليبيا التي تعاني اضطرابات.

واحتلت الإمارات العربية المتحدة المركز الأول في قائمة التدفقات بواقع 6.766 مليار دولار من خلال 1092 شركة ومؤسسة، تلتها السعودية في المركز الثاني بفارق بسيط في حجم التدفقات لتبلغ 6.262 مليار، لكنها تفوقت على “أبو ظبي” في عدد شركاتها البالغة 5569 شركة مؤسسة.

وقال تقرير الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، إن بريطانيا جاءت في الترتيب الثالث من حيث إجمالي التدفقات.

وجاءت في هذا الترتيب بواقع 1606 شركة بإجمالي 5.34 مليار دولار.

وبلغت استثمارات الكويت نحو 3.66 مليار عبر تأسيس 1283 شركة خلال تلك الفترة السابقة.

وأضافت البيانات أنه خلال الفترة منذ مطلع عام 1970 حتى مايو 2019 ، تم تأسيس 621 شركة هولندية بإجمالي تدفقات 3.33 مليار دولار .

وكان تقرير سابق كشف أن الغالبية الساحقة من صادرات ليبيا في التجارة العربية البينية تتجه نحو دولتين عربيتين هما تونس وسورية.

وذكر التقرير الاقتصادي العربي الموحد لعام 2016 أن 91% من صادرات ليبيا البينية في المنطقة العربية تذهب لهاتين الدولتين، دون الكشف عن طبيعة ونوعية هذه السلع، لكن من المتوقع أنها تتعلق بالمعادن والبلاستيك.

وبلغ عدد السلع المصدّرة من ليبيا في هذا المجال من التجارة 114 سلعة حتى عام 2014، بينما كان في عام 2005 هناك 119 سلعة.

بينما كشف تقرير آخر أن ليبيا تعتمد بالأساس في الاستيراد على تركيا وليست الصين.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية