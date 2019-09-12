ميناء راس لانوف يستقبل ثاني دفعة إيثيلين

استقبل ميناء راس لانوف النفطي أمس الأربعاء الدفعة الثانية من غاز الإيثيلين لصالح شركة راس لانوف لتصنيع النفط والغاز، وبلغت كميتها أكثر من 3 آلاف طن متري وصلت عبر ناقلة النفط “استبيلا”.

وأفاد مراسل 218 في منطقة الهلال النفطي بأن الشركة النفطية تعاقدت على 4 دفعات من الإيثيلين وصلت منها حتى أمس دفعتين في إطار سعي شركة راس لانوف إلى تحقيق مخزون بقدر جيد لضمان تشغيل مصنع البولي إيثيلين.

وكانت قد وصلت في يونيو الماضي ناقلة محروقات تركية تحمل اسم ديسيل دينيس إلى ميناء راس لانوف النفطي تحمل على متنها 2700 طن متري من مادة الصودا الكاوية في إطار التحضيرات لتشغيل المصنع.

يُشار إلى أن شركة راس لانوف قد أعلنت في وقت سابق أنها وضعت جميع الإجراءات الاحترازية اللازمة لاستقبال شحنات غاز الايثلين، منها التحوطات قبل عملية مناولة الشحنة من خلال التقيد بعدم استخدام أي معدات قابلة للاحتراق، وأي أدوات مولدة للشرارة، بالإضافة إلى الإجراءات التي تشمل ضمان سلامة الخزانات وخطوط الإنتاج .

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