اقتصاد

أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الدينار الليبي في السوق الموازي اليوم الخميس 12 سبتمبر2019

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / جريدة الايام الليبية
جريدة الايام الليبية
مصدر الخبر / جريدة الايام الليبية

سجلت أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الدينار الليبي في السوق الموازي اليوم الخميس 12سبتمبر 2019، الساعة 00 القيم الآتية:

الدولار الأمريكي-طرابلس 4.26 دينار

الدولار الأمريكي-زليتن   4.27 دينار

اليورو 4.67 دينار

الجنية الإسترليني  5.17 دينار

الليرة التركية 0.74 دينار

الدينار التونسي    1.48 دينار

الجنية المصري    0.25 دينار

الدولار الكندي     2.85 دينار

الدينار الأردني    5.93 دينار

حوالات دبي-تركيا 4.30 دينار

كسر الذهب عيار 18   152 دينار

كسر الفضة 1.90 دينار

يرجى ملاحظة أن الأسعار تختلف من مكان لآخر و من وقت لآخر.

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عن مصدر الخبر

جريدة الايام الليبية

جريدة الايام الليبية

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