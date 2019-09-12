اقتصاد

رئيس المجلس التسييري المرج يتابع سير مشروع الإنارة بمنطقة العويلية

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / وكالة الانباء الليبية وال
وكالة الانباء الليبية وال
مصدر الخبر / وكالة الانباء الليبية وال

العويلية 12 سبتمبر 2019 (وال) – تابع رئيس المجلس التسييري لبلدية المرج المهندس وليد صلهوب رفقة مدير مكتب الإسكان والمرافق المرج المهندس منعم عبدربه أمس الأربعاء سير العمل بمشروع إنارة مدخل منطقة العويلية .

وبلغ عدد الأعمدة التي تم تركيبها  55 عمود كهربائي ذو جودة عالية، إضافة إلى  تركيب فوانيس الإنارة بامتداد كيلو ونصف وبمسافة 25 متر ما بين الأعمدة البالغ طولها 9 أمتار وبمسافة 1متر بمحاذاة الطريق العام .

يشار أن تنفيذ المشروع يتم من قبل شركة وادي المنجل للمقاولات العامة. (وال – العويلية) س خ

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من وكالة الانباء الليبية وال

عن مصدر الخبر

وكالة الانباء الليبية وال

وكالة الانباء الليبية وال

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك