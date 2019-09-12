رئيس المجلس التسييري المرج يتابع سير مشروع الإنارة بمنطقة العويلية

العويلية 12 سبتمبر 2019 (وال) – تابع رئيس المجلس التسييري لبلدية المرج المهندس وليد صلهوب رفقة مدير مكتب الإسكان والمرافق المرج المهندس منعم عبدربه أمس الأربعاء سير العمل بمشروع إنارة مدخل منطقة العويلية .

وبلغ عدد الأعمدة التي تم تركيبها 55 عمود كهربائي ذو جودة عالية، إضافة إلى تركيب فوانيس الإنارة بامتداد كيلو ونصف وبمسافة 25 متر ما بين الأعمدة البالغ طولها 9 أمتار وبمسافة 1متر بمحاذاة الطريق العام .

يشار أن تنفيذ المشروع يتم من قبل شركة وادي المنجل للمقاولات العامة. (وال – العويلية) س خ

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