وصول قطع غيار الوحدة الثالثة بمحطة شمال بنغازي

بنغازي 12 سبتمبر 2019 (وال) – استلمت الشركة العامة للكهرباء صباح اليوم الخميس قطع غيار تشغيلية خاصة بالوحدة الثالثة الغازية شمال بنغازي المتوقفة عن العمل منذ أربع أشهر.

وذكرت الشركة على صفحتها الرسمية على فيسبوك أن وصول هذه القطع جاء بتعليمات من رئيس هيئة الكهرباء، والمدير التنفيذي للشركة، وشركة الاعمال الكهربائية .

وأوضحت الشركة أن الوحدة الثالثة قدرتها التشغيلية (150 ميغاوات) ومن المتوقع دخول الوحدة على الشبكة بداية الأسبوع القادم إن شاء الله، وأنه في حال دخول هذه الوحدة سوف تُساهم بشكل كبير جداً من العجز بالشبكة .

وكشفت الشركة أن مهندسي وفنيي الشركة يعملون الآن على إدخال الوحدات على الشبكة، وإرجاع الكهرباء بالتدريج لكافة المناطق ببنغازي .(وال – بنغازي) ع ع

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