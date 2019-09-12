فتح آفاق جديدة للتعاون المشترك بين وزارة الزراعة بالحكومة المؤقتة ومنظمة الحياة لحماية الكائنات البرية والبحرية

شحات 12 سبتمبر 2019 (وال) – التقى وكيل عام وزارة الزراعة بالحكومة الليبية المؤقتة المهندس محمد عبد العالي مع مدير منظمة الحياة لحماية الكائنات البرية والبحرية صالح بو رزيقة بحضور منسق زراعة بلدية درنه المهندس زايد بوذهب بمقر الوزارة في شحات .

وبحث وكيل عام وزارة الزراعة مع السادة الحضور آلية فتح آفاق جديدة للتعاون المشترك مع المنظمة التي تعني بالمجال البيئي بشقيه الحيواني والنباتي وإقامة الندوات ونشر التوعية من خطر التصحر وانحسار الغابات .

وتم خلال اللقاء اليوم الخميس وضع آلية لتنسيق العمل مع المنظمة التي تواصلت مع عدد من المنظمات العالمية وكذلك الاتحاد الدولي لصون الطبيعة وشاركت في العديد من المحافل الدولية وأنتجت عددًا من الأفلام الوثائقية الخاصة بالطبيعة .

ويأتي هذا اللقاء في إطار دعم وزارة الزراعة للمنظمات التي تهتم بالبيئة بغية ترشيح بعض المناطق لجعلها محميات طبيعية. (وال – شحات)

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