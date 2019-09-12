جمعية الهلال الأحمر الليبي تُكرم شركة الخليج للنفط لدعمها منظمات المجتمع المدني

بنغازي 12 سبتمبر 2019 (وال)- كرمت جمعية الهلال الأحمر الليبي اليوم الخميس، إدارة شركة الخليج العربي للنفط لدعمها المتواصل لمنظمات المجتمع المدني، واستضافتها فعاليات الاجتماع الأول لمديري فروع جمعية الهلال الأحمر الليبي منتصف الأسبوع الجاري.

هذا وجاء ذلك خلال احتفالية أقيمت بمقر الشركة في بنغازي، بتسليم درع وشهادة تقدير للشركة، بحضور رئيس لجنة إدارة الشركة المهندس محمد ابن شتوان، أعضاء اللجنة الإدارية فرج المشاي، عبد المطلب صالح آدم، ونائب الأمين العام لجمعية الهلال الأحمر الليبي فرج عمر، نائب رئيس الجمعية مفتاح ضو، ومدير فرع الهلال الأحمر بمدينة سبها محمد المبروك، ومدير فرع الهلال الأحمر بمدينة غات منصور عبد الوهاب، ومدير فرع الهلال بمدينة العجيلات المبروك محمد، إلى جانب عدد من منتسبي الجمعية.

كما منحت جمعية الهلال الأحمر الليبي المهندس محمد ابن شتوان رئيس الشركة، العضوية الشرفية بالجمعية، تقديراً لجهوده المتواصلة في دعم الجمعية في أداء أعمالها الإنسانية. (وال- بنغازي) ر ت

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من وكالة الانباء الليبية وال