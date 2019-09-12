مجلس التحكيم والتوفيق التابع لغرفة التجارة بنغازي يُشارك في المؤتمر المهني الثالث للتحكيم بالقاهرة

القاهرة 12 سبتمبر 2019 (وال)- انطلقت بالعاصمة المصرية القاهرة اليوم الخميس، فعاليات المؤتمر المهني الثالث للتحكيم تحت شعار “نحو منظومة تحكيم عربية موحد”

هذا ويشارك في فعاليات المؤتمر، وفد من مجلس التحكيم والتوفيق التابع لغرفة التجارة والصناعة والزراعة بنغازي، من خلال سعي الغرفة لتعزيز ثقافة القضاء البديل، ودوره في فض المنازعات والقضايا التجارية في كافة المجالات التعاقدية، ونقل المبادرات والتجارب، وتبادل الخبرات والزيارات والمعلومات في تنمية وتطوير، ودعم تفعيل دور التحكيم والتوفيق.

وعلى هامش فعاليات المؤتمر، وقع مجلس التحكيم والتوفيق التابع لغرفة التجارة والصناعة والزراعة بنغازي، مذكرة تفاهم مع مراكز التوفيق والتحكيم بدول: مصر، السعودية، لبنان، لتبادل الخبرات والتجارب والزيارات، وعقد سلسلة اجتماعات ولقاءات عمل، ومؤتمرات وندوات، لغرض توحيد الجهود وتبادل المعلومات، ونقل المبادرات والتجارب لكافة المجالات، التي من شأنها أن تُلبي أهداف واحتياجات المرحلة المستقبلية، عبر دور نظم التوفيق والتحكيم.

ودعا مجلس التحكيم والتوفيق التابع لغرفة التجارة والصناعة والزراعة بنغازي، كافة الدول العربية للمشاركة في فعاليات المؤتمر الدولي للتحكيم والتوفيق المزمع عقده ببلدية بنغازي بداية السنة الجديدة، لدعم تعزيز ثقافة التحكيم والتوفيق كقضاء البديل، ودوره في فض المنازعات والقضايا في ليبيا، للمساهمة في تعزيز الثقة وتهيئة الظروف والمناخ اللازم لعودة الشركات والمصانع التجارية، والمؤسسات العربية والعالمية والمحلية، لاستئناف المفاوضات المباشرة، ومباشرة عملها خصوصًا بعد انتصارات التي حققها الجيش الوطني الليبي على الإرهاب في ليبيا. (وال- القاهرة) ر ت

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من وكالة الانباء الليبية وال