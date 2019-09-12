أسعار النفط تعاود الارتفاع بعد خسائر الأربعاء

عادت من جديد أسعار النفط للارتفاع الخميس بعد خسائر منيت بها مساء الاربعاء بنسبة تصل إلى 2 في المئة بسبب ورود أنباء حول نية ترامب تخفيف العقوبات على إيران الأمر الذي يعني وفرة في معروض النفط.

وصعدت أسعار العقود الأجلة لخام برنت الخميس بنسبة 4 أعشار في المئة بمقدار 23 سنتا ليسجل عند الجلسة الأولى 61 دولارا وأربعة سنتات للبرميل، بينما ارتفعت عقود الوسيط الأميركي غرب تكساس ارتفاعا قدره 5 أعشار في المئة ليبلغ 56.3 دولار للبرميل.

وتأتي انتعاشة أسعار النفط صباح اليوم نتيجة تراجع الصين عن فرض رسوم جديدة على بعض أدوية السرطان ومواد أمريكية أخرى الأمر الذي قابلته الولايات المتحدة بإرجاء زيادة منتظرة من الرسوم على السلع الصينية تقدر بمليارات الدولارات.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية