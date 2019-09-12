ديوان المحاسبة يطالب بسداد مصروفات الكهرباء

طالب ديوان المحاسبة كل الجهات الممولة من الخزانة العامة بضرورة إحالة مصروفات الكهرباء إلى إدارة الشركة العامة للكهرباء والمقدرة بنسبة7% من الباب الثاني وفقاً للترتيبات المالية للعام الجاري 2019 .

أوضح الديوان بأن أغلب الجهات العامة تأخرت في إحالة المصروفات بالنسبة المقررة سلفاً ، فيما أشار كتاب الديوان الصادر أمس الخميس إلى مسؤولية التأخير في تحويلات المصروفات يقع جزء منها على وزارة المالية التي تأخرت في بعض التفويضات المالية -بحسب الكتاب- إضافةً لعدم انتطام بعض الجهات العامة في إتمام سداد الديون .

وشدد الديوان في كتابه على ضرورة التقيد بسداد مصروفات الكهرباء في الموعد المحدد لها، مطالباً وزارة المالية ومراقبي الخدمات المالية ضرورة التأكد من كل المبالغ المفوض بها وما إذا كانت صرفت بحسب اللوائح المنظمة.

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